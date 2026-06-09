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У Росії визнали проблеми з постачанням палива через удари дронів
Для стабілізації ситуації в Москві створили спеціальний галузевий штаб.
У Росії офіційно визнали наявність «тимчасових складнощів» із постачанням пального в низці південних регіонів, що виникли на тлі атак українських безпілотників.
Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики РФ.
У відомстві зазначили, що підприємства паливно-енергетичного комплексу «стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових складнощів з постачанням пального в ряді південних регіонів».
Для реагування на ситуацію у Міненерго РФ сформували галузевий штаб, який працює на постійній основі. До його складу увійшли всі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.
У міністерстві наголосили, що основним завданням штабу є «забезпечення стабільної і ефективної роботи всього паливно-енергетичного комплексу країни».
Раніше повідомлялося, що російські війська почали залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області через погіршення постачання та великі втрати.
Ми раніше інформували, що у купований Донецьк охопила паливна криза, де через дефіцит виникли довгі черги на АЗС.