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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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191
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У Росії визнали проблеми з постачанням палива через удари дронів

Для стабілізації ситуації в Москві створили спеціальний галузевий штаб.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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У РФ визнали проблеми з бензином

У РФ визнали проблеми з бензином / © Associated Press

У Росії офіційно визнали наявність «тимчасових складнощів» із постачанням пального в низці південних регіонів, що виникли на тлі атак українських безпілотників.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики РФ.

У відомстві зазначили, що підприємства паливно-енергетичного комплексу «стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових складнощів з постачанням пального в ряді південних регіонів».

Для реагування на ситуацію у Міненерго РФ сформували галузевий штаб, який працює на постійній основі. До його складу увійшли всі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.

У міністерстві наголосили, що основним завданням штабу є «забезпечення стабільної і ефективної роботи всього паливно-енергетичного комплексу країни».

Раніше повідомлялося, що російські війська почали залишати позиції на Кінбурнській косі в Миколаївській області через погіршення постачання та великі втрати.

Ми раніше інформували, що у купований Донецьк охопила паливна криза, де через дефіцит виникли довгі черги на АЗС.

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Дата публікації
Кількість переглядів
191
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