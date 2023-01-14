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У Росії вже діє три армії: Данілов прогнозує появу четвертої

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Росії вже діє три армії: Данілов прогнозує появу четвертої

Фото: прес-служба РНБО

Її створять російські силові структури.

Агресорка Росія має вже три армії, одна з яких - регулярні збройні сили РФ. Щонайменше дві армії - приватні війська: "вагнерівців" і кадирівці.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

"Скоро до них (ПВК "Вагнера" та війська Рамзана Кадирова - Ред.) приєднається ще одна армія - це говорить про те, що ситуація війни в Росії вже не є централізованою. Вона виходить з-під контролю. Приватні армії Пригожина та Кадирова - це ж не від хорошого життя", - переконання він.

Данілов каже, що незабаром РФ з'явиться четверта армія. Зокрема, її найближчим часом створять російські силові структури.

Секретар РНБО також висловив думку, що диктатор Володимир Путін, ймовірно, боїться Рамзана Кадирова "до смерті", бо батька чеченського лідера вбили люди кремлівського диктатора: "І я думаю, що якщо Кадиров шанує закони свого народу, він має помститися Путіну".

За словами Данілова, децентралізація російської армії означає відсутність довіри до неї громадян РФ. Він відкинув те, що приватна армія може з'явитися в Україні, бо "у нас єдиний верховний головнокомандувач".

Нагадаємо, Данілов заявляв, що президент Путін злякався впливу власника ПВК "Вагнер" Пригожина та лідера Чечні Кадирова. Саме тому вирішив прибрати їх з інформаційного поля. За його словами, регулярна російська армія не хоче мати нічого спільного із вагнерівцями.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3479
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