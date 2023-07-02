У Росії почалися чистки в армії: Фейгін припустив, що Суровікіна вже допитують

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не досяг бажаних результатів для себе під час так званого бунту, однак запустив інші процеси в Росії. Зокрема, очільник Кремля Володимир Путін тепер спробує виявити зрадників. І почав він із російського генерала Сергія Суровікіна.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Марк Фейгін.

На думку Фейгіна, Суровікіна, найімовірніше, допитують.

Генерал міг би вийти з якимось зверненням, щоб спростувати чутки. Адже ніхто його не бачив ще з 24 червня. Проте цього він так і не зробив. Лише російські чиновники заявляли, що, мовляв, жодного затримання не було.

"Можна припустити, що його допитують, щоби з'ясувати щось. У цьому я певен майже напевно. Раптом вони з Пригожиним щось обговорювали, що можна трактувати як співучасть у заколоті", – зазначив Марк Фейгін.

За словами опозиціонера, із Суровікіним можуть спілкуватися ФСБ та департамент військової контррозвідки. Можливо, для цього залучили людей із близького кола Путіна.

"Чистка в армії буде. Без неї не можна обійтися. Щоб не повторити новий заколот, Путіну необхідно провести цю чистку. Це історично обґрунтований крок, неминучий, фатальний. Це робили всі режими, подібні до путінського", – зазначив Фейгін.

Путін хоче позбутися людей, які до нього налаштовані нелояльно. Але тут він може зіткнутися із дефіцитом на зміну. У Росії досить гостро постає проблема кадрового голоду.

На зустрічі з так званими "військорами" 13 червня Путінзаявив, що потрібно шукати "нових талановитих управлінців". Але насправді просування цих "талантів" також не зіграє йому на користь, вважає Фейгін.

"Він "почистить згори". Але на кого міняти? Хто воюватиме? Кадиров чи що? Це велика проблема", – наголосив Фейгін.

Іншою проблемою для Путіна є визначення, хто все ж таки знав про заколот і, можливо, навіть йому якось сприяв. Однак диктатору потрібно з'ясувати це й для загальної демонстрації. Мовляв, якщо ще хтось захоче піти проти нього – буде знайдено та покарано.

Нагадаємо, Бунт Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина знизив загрозу ядерного удару. Однак тепер невідомо, чи виконуватимуть військові Росії накази Володимира Путіна.

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