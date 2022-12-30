У Росії вже вдруге за місяць впали "неопізнані літаючі об'єкти" (відео)

У Волгоградської області Росії вже вдруге за місяць впали уламки, схожі на російську крилату ракету.

У Росії знову впали уламки ракет, які назвали "неопізнаними літаючими об'єктами".

Про це повідомляє місцеве волгоградське видання "V1.RU".

"Неопізнані літаючі, ймовірно, військові об'єкти впали в Руднянському районі Волгоградської області. Величезні сірі уламки виявили жителі Ільменського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці вже працюють російські екстрені служби.

Візуально уламки нагадують частини крилатої ракети великої дальності з сімейства Х-101/Х-102 - AS-23 KODIAK. Слід зазначити, що схожі уламки нещодавно приземлилися в Єланському і Руднянському районах Волгоградської області. Тоді чиновники таки визнали, що так звані "НЛО" належать російським військовим.

Зазначимо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) кажуть, що постійні вибухи на військових обʼєктах у тилових районах Росії показують неефективність її ППО, а також посилюють критику влади, що вона не спроможна захистити свою територію.

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