У Росії вже йде боротьба не за перемогу у війні, а за утримання влади – Піонтковський

Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що звільнення Україною тимчасово окупованого Херсона серйозно вплине на політичну ситуацію в Росії.

Про це він заявив у ефірі Еспресо.

"Падіння Херсона й атаки у відповідь по російських містах ракетами ATACMS кардинально змінять політичну ситуацію в Росії. Вона і зараз вже непроста. Ми бачимо атаки Кадирова та Пригожина на російських генералів. Путін спустив цих собак, щоб у суспільній свідомості вину за поразки під Києвом та Харковом перекласти на військових. Повна аналогія з гітлерівськими часами! Путін спустив навмисне цих псів, щоб вони переконували народ у тому, що винні генерали. Та пси вже виросли у великих вовків, які показують ікла самому Путіну", – підкреслив Піонтковський.

За його словами, у РФ відчувають наближення поразки у війні проти України та починають боротися за владу.

"У Росії вже йде боротьба, як захопити владу у країні, що зазнає поразки. Про це думають не лише Пригожин з Кадировим. Тобто атмосфера громадянської війни між збройними загонами еліти нагнітається вже зараз. А звільнення Херсона стане тригером конфлікту", – говорить опозиціонер.

Ситуація у Кремлі

Президенту Росії Володимиру Путіну загрожує втрата влади, оскільки різні фракції в його режимі нападають одна на одну, а сильний лідер надто слабкий, щоб їх зупинити.

Професор політології Каліфорнійського університету Деніел Трейсман вважає ймовірність путчу в Кремлі невисокою, однак для диктатора Путіна становить небезпеку інша загроза ― суцільний крах режиму через нездатність впоратися з численними викликами.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін шукає шляхи до ескалації, аби підштовхувати та залякувати Захід, щоб він погодився на переговори з ним.