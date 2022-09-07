"У Росії є перша десятка регіонів, які невдоволені політикою Путіна": Данілов повідомив, які і чим це закінчиться

Передусім, невдоволені політикою Путіна Татарстан та Чечня.

Про це з посиланням на опитування заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LB.ua.

Опитування, про які говорить Данілов, проведені російськими спецслужбами, але вони є в розпорядженні української влади. Як свідчать результати опитування, деякі території РФ вже готові "звільнятися від колоніального стану".

"У нас є перша, скажімо так, десятка цих регіонів. Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів", – сказав Данілов.

За його словами, про невдоволення жителів вище згаданих територій знають і росіяни з інших регіонів. Він пояснив, коли такі настрої там почнуть зростати, то це може призвести до розвалу РФ.

"Причому Україна в цьому практично фізично не бере участі, те, що робить Путін, він сам своїми діями розвалює РФ", – додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, журналісти з'ясували, в якої країни Путін купує ракети та артснаряди для бомбардувань України.

Нагадаємо, Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися.

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