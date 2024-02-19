У Росії ймовірно знайшли авто, яким вивезли тіло Навального з колонії

Росіяни вирахували по камерах кортеж ФСВП, в якому, можливо, перевозили тіло опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише "Медіазона".

Рос"ЗМІ№ вивчило записи з камер відеоспостереження на переправі через Об - це єдина сухопутна дорога з Лабитнанги до Салехарда. Публічний доступ до вуличних вебкамер знайшли на сайті одного з місцевих інтернет-провайдерів — вони дозволяють місцевим мешканцям оцінювати стан переправи та спостерігати за чергами на пором. Там збережено тижневий архів записів.

О 23:55 16 лютого на запис потрапив кортеж ФСВП. Припускається, що саме він перевозив тіло Навального. Тобто співробітники ФСВП навмисно перевезли тіло Навального з колонії до Салехарда в ніч перед прильотом його матері Людмили та адвокатів.

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Що відомо про смерть Навального

16 лютого в управлінні ФСВП РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Політику стало зле після прогулянки і він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було здійснено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

У багатьох містах Росії пройшли акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. Зокрема, в Москві затримали близько 50 людей.

Поліція Москви затримує людей, які прийшли покласти квіти до пам'ятника "Стіна скорботи" на згадку про Олексія Навального.

Тіло російського опозиціонера Олексія Навального не віддають його родині. У слідчому комітеті зауважили, що зроблять це лише після закінчення перевірки, розповіла прессекретарка Кіра Ярмиш.

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан зауважив, що лікував Навального 2020 року, і той не мав жодних проблем, що свідчили б про проблеми з судинами.

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