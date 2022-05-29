У Росії з оборонного підприємства викрали понад 7 тонн титану, необхідного для виготовлення ракет

У Росії з оборонного підприємства викрали понад 7 тонн титану, необхідного для виготовлення ракет

Зі складу одного з найбільших в РФ постачальників зброї у підмосковному місті Корольові за підробленими документами вивезли сировину для створення ракет.

У місті Корольов Московської області, яке називають “космічною столицею” Росії, зі складу оборонного підприємства викрали понад 7 тонн титану. Ця сировина використовується для виготовлення деяких типів бойових ракет.

Про це повідомляє російське видання Mash.

У повідомленні йдеться, що зі складу дочірньої компанії холдингу "Тактичне ракетне озброєння", яке є одним із найбільших постачальників зброї в РФ, невідомі вкрали 7 319 кілограмів титану на суму 18 млн рублів (270 тисяч доларів). Злочинці на КПП пред’явили підроблену довіреність і безперешкодно вивезли цінну сировину, яка використовується для виготовлення ракет.

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Відомо, що на цьому підприємстві, зокрема, виготовляють ракети "повітря-земля" та "повітря-повітря".

Викрадачів розшукує місцева поліція.

Нагадаємо, раніше в підмосковному місті Корольов, яке через велику кількість підприємств авіаційно-космічної галузі має титул російської "космічної столиці", сталася велика пожежа у промисловій зоні. Місцева влада не повідомила, що саме горіло.

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