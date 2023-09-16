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У Росії з почестями “поховали” у могилі пам’ятник “воїну-визволителю”: фото

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Росії з почестями “поховали” у могилі пам’ятник “воїну-визволителю”: фото

У Кіровській області РФ "поховали" демонтований радянський пам'ятник / Фото: скриншот з відео

Для бетонної скульптури радянського воїна, яку місцева влада вирішила поміняти, влаштували пишні "похорони".

У Кіровській області РФ під час реконструкції радянського пам’ятника “воїну-визволителю” вирішили поміняти скульптуру. Щоб не знищувати демонтований монумент, для нього викопали спеціальну могилу, в якій з почестями його “поховали”.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі російський опозиціонер Олександр Невзоров.

За його словами, у росіян під час війни в Україні, в якій гине велика кількість окупантів, виникла “звичка” влаштовувати пишні похорони з військовими почестями.

“Ховають, все, що погано стоїть і погано лежить. Нестерпно сверблять руки тягати віночки і перекидати поминальні чарочки. Звичайно, можна було б влаштувати урочисте поховання старого велосипеда, пісочниці чи склотари. Але в цьому випадку “віддання військових почестей” було б не цілком доречним. А хочеться “з салютом та промовами”, - іронічно зауважив Невзоров.

Для бетонного “героя”, якого місцева влада вирішила поміняти на скульптуру, виконану з більш довговічного склопластику, викопали поруч із меморіалом величезну могилу. За допомогою крана монумент перенесли до ями і засипали землею. 

“Ми прийняли рішення провести поховання пам'ятника, оскільки було б не зовсім добре його вивезти кудись і якось використовувати. Ми встановимо табличку з інформацією про поховання, щоб жителі знали, що пам'ятник не зруйнований і не знищений”, - прокоментував ситуацію голова місцевої адміністрації.

Нагадаємо, у Псковській області РФ на приватній території заводу "Мікрон" у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну. Монумент освятив місцевий священник.

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Дата публікації
Перегляди
599
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