У Росії з почестями поховали убивцю п’ятирічної дитини

Убивця малолітньої дитини, який відбував 18-річне ув’язнення, став найманцем ПВК "Вагнер" у війні проти України, де і загинув.

У місті Ясному Оренбурзькій області РФ урочисто попрощалися із засудженим за убивство дитини Володимиром Шестаковим, який став найманцем ПВК “Вагнера” і був ліквідований на війні в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

У некролозі від імені міської адміністрації про Шестакова написали, що його “мужність і відвагу” буде назавжди збережено в пам’яті. Про те, що у 2018 році він отримав 18 років за вбивство п'ятирічного сина своєї подруги не згадують.

Під час слідства Шестаков докладно розповідав, як сп’яну побив хлопчика за те, що той стрибав на дивані. Мати хлопчика спробувала його захистити, але співмешканець вдарив також її.

Швидку допомогу дитині викликали лише під ранок, коли малюк став хрипіти. Врятувати його лікарі не змогли.

На апеляції вбивцю захищали свідки, які казали, що підсудний “міг ударити дитину по сідницях лише з виховною метою”. Просто того дня він, мовляв, не розрахував сили.

Нагадаємо, раніше на російському Уралі з почестями поховали найманця ПВК "Вагнера" Сергія Молодцова, який забив до смерті власну матір. Саме за вбивство потрапив до в'язниці. Вже в колонії підписав контракт і пішов воювати на війну в Україні у лавах "вагнерівців".

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