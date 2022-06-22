У Росії з радарів зникли два літаки: один з них розбився, інший - шукають другий день

В Якутії, що у Росії, 21-22 червня з радарів зникли два літаки.
Літак Ан-30 розбився під час посадження, а Ан-2 - і досі розшукують.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
Літак Ан-2 летів за маршрутом Ус-Хатинь (Якутськ) - Вертикаль (Кобайський район). 21 червня він зник із радарів. Росіяни вже другий день не можуть його знайти. Відомо, що цей борт належав приватній компанії, у літаку було троє людей.
22 червня у Якутії розбився літак Ан-30, на борту якого було 7 людей. Він летів за маршрутом Якутськ – Оленьок. За попередніми даними, усі члени екіпажу вижили, є троє поранених. Причиною падіння літака може бути технічна несправність.
Нагадаємо, у Ростовській області на території нафтопереробного заводу стався вибух.
Читайте також:
- Постраждалі від війни українці можуть отримати компенсацію до 30 тис. євро: покрокова інструкція
- В Маріуполі окупанти почали будувати модульні будинки: стало відомо навіщо
- Сенцов, Барських, Тополя: зірки, які захищають Україну від російський окупантів