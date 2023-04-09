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У Росії з вчительки, яка побила учнів, зробили героїню: порівняли з Байденом і змусили дітей перепросити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У Росії з вчительки, яка побила учнів, зробили героїню: порівняли з Байденом і змусили дітей перепросити

Фото: Pexels

Агресивна вчителька і надалі викладатиме у школі.

У російському місті Кизил з вчительки, яка на уроці побила учнів, зробили героїню, бо її син вбиває українців. Дітей, які стали жертвами нападу, змусили перепрошувати. 

Про це пише проєкт "Горизонтальна Росія". 

Вчителька російської мови на уроці вдарила одного учня по голові, іншого - тягала за вуха. Школярі зняли це на відео та опублікували у соціальних мережах. 

Проте директорка школи та місцева влада відмовилась карати агресивну вчительку, пояснюючи це тим, що її "син на війні і вже тиждень не виходить на зв'язок". Також директорка заявила, що попри вік та поведінку, вважає агересивну вчительку професіоналкою. Вона навіть чомусь порівняла її з Байденом. 

Місцева влада теж захистила педагогиню. Як наслідок - потерпілих дітей та їхніх батьків змусили перепросити за те, що вчителька їх побила. 

Нагадаємо, російським депутатам та чиновникам заборонили без дозволу виїжджати з країни

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Дата публікації
Перегляди
375
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