У Росії з’явиться ще одне свято: день трубопровідних військ

У Росії з’явиться ще одне свято: день трубопровідних військ

Цей підрозділ збройних сил Росії не має аналогів в іноземних арміях.

Російський президент Володимир Путін підписав указ про відзначення 14 січня дня трубопровідних військ. Цей армійський підрозділ було створено у вигляді окремого батальйону перекачування пального в часи СРСР і не має аналогів у іноземних арміях.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відповідний документ, опублікований у четвер, 30 грудня, на офіційному порталі правової інформації.

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Трубопровідні війська були сформовані за директивою міністра оборони СРСР 14 січня 1952 року. Їхнє "озброєння" складають трубопроводи, трубомонтажна техніка та інші засоби механізації робіт, а також спеціальні автомобілі та засоби зв'язку.

В сучасних умовах російські трубопровідні війська займаються забезпеченням безперервної доставки пального на значні відстані.

"Встановити у Збройних силах РФ День трубопровідних військ та святкувати його 14 січня", - йдеться в указі президента РФ.

Нагадаємо, в середу, 29 грудня, під час переговорів у Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка було підтверджено попередню домовленість про проведення російсько-білоруських військових навчань.

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