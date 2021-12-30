У Росії з’явиться ще одне свято: день трубопровідних військ

Цей підрозділ збройних сил Росії не має аналогів в іноземних арміях.
Російський президент Володимир Путін підписав указ про відзначення 14 січня дня трубопровідних військ. Цей армійський підрозділ було створено у вигляді окремого батальйону перекачування пального в часи СРСР і не має аналогів у іноземних арміях.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відповідний документ, опублікований у четвер, 30 грудня, на офіційному порталі правової інформації.
Трубопровідні війська були сформовані за директивою міністра оборони СРСР 14 січня 1952 року. Їхнє "озброєння" складають трубопроводи, трубомонтажна техніка та інші засоби механізації робіт, а також спеціальні автомобілі та засоби зв'язку.
В сучасних умовах російські трубопровідні війська займаються забезпеченням безперервної доставки пального на значні відстані.
"Встановити у Збройних силах РФ День трубопровідних військ та святкувати його 14 січня", - йдеться в указі президента РФ.
Нагадаємо, в середу, 29 грудня, під час переговорів у Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка було підтверджено попередню домовленість про проведення російсько-білоруських військових навчань.
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