У Росії з'явився дивний пам'ятник Пригожину: що на ньому написано (фото)

У Тверcькій області Росії на місці авіакатастрофи, в якій розбився Євген Пригожин, встановили меморіал, яким вшановують “російського богатиря” і “творця найсильнішої армії світу”.

Про це повідомили в Telegram-каналі Astra.

Загиблого в авіакатастрофі засновника збройного формування російських найманців, відомого як ПВК “Вагнер”, вшанували під Твер'ю спеціальним обеліском та пам’ятною дошкою.

На пам'ятній табличці, зокрема, написано: “Тут загинув російський богатир і великий полководець, творець і керівник найсильнішої армії світу”.

Поруч майорить також прапор цього збройного формування, яке воювало проти України, зокрема в боях за Бахмут.

Як відомо, приватний літак Пригожина впав на землю в Тверській області 23 серпня цього року. Ніхто з 10 осіб, які перебували на борту, не вижив у катастрофі. Серед загиблих під час польоту, окрім самого Євгена Пригожина, був і командир цього угруповання найманців Дмитро Уткін на прізвисько “Вагнер”.

Досі незрозуміло, чому сталася катастрофа. Офіційно російське розслідування ще триває. Раніше президент РФ Володимир Путін висловив припущення, яке поширили російські пропагандисти, що пасажири літака могли самі підірвати гранату в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Західна преса припускає, що за катастрофою стоїть власне Володимир Путін, який хотів покарати Пригожина за його бунт, відомий як “марш на Москву”.

Нагадаємо, 1 жовтня, на 40-й день після загибелі в авіакатастрофі воєнного злочинця та ватажка збройного формування ПВК "Вагнер” Євгена Пригожина, у 14 містах Росії з’явилися стихійні меморіали.

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