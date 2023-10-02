У Росії з’явився “народний герой”: 40-й день від загибелі Пригожина відзначили у 14 містах

Квіти також покладали на місці падіння літака з Пригожиним у Тверській області РФ.

У неділю, 1 жовтня, на 40-й день після загибелі в авіакатастрофі воєнного злочинця та ватажка збройного формування “ПВК Вагнер” Євгена Пригожина, у 14 містах Росії з’явилися стихійні меморіали.

Підрахунок провели в Telegram-каналі “Агентство” на основі публікацій у ЗМІ, постів у соцмережах та повідомлень у чаті родичів найманців.

Меморіали з квітів, вінків, “вагнерівських” прапорів та плакатів організували в Москві, Сочі, Абакані, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Челябінську, Кургані, Пермі, Нижньому Новгороді, Хабаровську, Волгограді, підмосковних Митищах, місті Березовський Свердловській області та Самарі.

Крім того, меморіали з'явилися в анексованому Севастополі та в білоруському Гомелі, поряд з яким найманці “ПВК Вагнер” мали польовий табір.

У Краснодарському краї, Новосибірську та Самарі пройшли автопробіги на честь Пригожина.

Квіти також покладали на місці падіння літака з Пригожиним та командиром “вагнерівців” Уткіним в районі села Куженкіне Тверської області РФ.

На могилі Пригожина у Санкт-Петербурзі відслужили панахиду. За православною традицією вважається, що на 40-й день після смерті душа покійного відправляється в останню подорож — у рай або пекло.

Загиблого ватажка військових найманців вшановували, як “народного героя”, попри те, що останнім його “досягненням” була спроба путчу під час маршу на Москву, під час якого “вагнерівці” збивали російські літаки та захоплювали об’єкти російської армії.

Офіційні російські особи ніяк не відреагували на сьогоднішні події, пов'язані із Євгеном Пригожиним.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явився заповіт Євгена Пригожина. Все своє майно ватажок ПВК "Вагнер" залишив синові Павлу Пригожину. Дружині Пригожина нічого не належить, оскільки він переписав на неї частину майна під час розлучення.

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