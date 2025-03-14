У Росії з’явився новий державний ворог номер один – Reuters

У той час, коли США під керівництвом Дональда Трампа намагаються відновити зв’язки з Москвою та досягти миру між Росією та Україною, Велика Британія отримала статус ворога номер один для Росії.

Про це у п’ятницю, 15 березня, пише агентство Reuters.

Росія посилила антибританську риторику, звинувачуючи Лондон у підриві мирних зусиль в Україні.

"Сьогодні Лондон, як і напередодні обох світових воєн минулого століття, виступає в ролі головного глобального "розпалювача війни", - заявила служба зовнішньої розвідки Росії в надзвичайно різкій публічній заяві в понеділок.

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Троє російських чиновників, які побажали залишитися анонімними, оскільки не мали права спілкуватися зі ЗМІ, заявили, що Велика Британія тепер вважається головним ворогом Москви, а один з них обурився, що Лондон "розпалює хаос і війну" в Україні.

Інший описав Велику Британію як рушійну силу на Заході, коли справа дійшла до стимулювання опозиції до Росії.

Розмова прем’єр-міністра Кіра Стармера цього місяця про використання британських військових та літаків в Україні як частини потенційних миротворчих сил розлютила високопоставлених російських політиків.

Так само як і його проведення зустрічі "коаліції охочих", а також його особисте та телефонне лобіювання Трампа на підтримку України.

Дипломатичний скандал

Окрім того, британських дипломатів вислали з Москви за звинувачення в шпигунстві.

Служба безпеки ФСБ Росії в понеділок звинуватила британського дипломата та дружину іншого дипломата у шпигунстві та видворила їх – звинувачення Лондон назвав "безпідставними".

Велика Британія викликала посла Росії в Лондоні в середу та вислала російського дипломата та його дружину у відповідь.

"Очевидно, що російська держава активно прагне підштовхнути посольство Великобританії в Москві до закриття", — йдеться в заяві МЗС Великобританії в середу.

Нагадаємо, за інформацією урядових джерел Сполученого Королівства, Велика Британія була "безпосередньо залучена" до переговорів між США та Україною щодо перемир’я з Росією.

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