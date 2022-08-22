У Росії за два дні "розкрили вбивство" Дар’ї Дугіної: звинувачують українку

У Росії заявили, що за два дні розкрили вбивство доньки російського "філософа" Олександра Дугіна.

Пропагандисти із посиланням на Федеральну службу безпеки РФ повідомляють, що виконавиця - нібито громадянка України, яка після злочину втекла до Естонії.

"Вбивство Дар'ї Дугіної у Підмосков'ї розкрито. Злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами", - звинувачують у Росії.

Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але в останній момент він пересів до іншого автомобіля.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної.

"Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має відношення, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

У Росії підірвали авто пропагандиста Дугіна – загинула його донька

Читайте також: