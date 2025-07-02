У Росії за впійманого Путіна пообіцяли винагороду: чим це закінчилося

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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Мешканця російського міста Санкт-Петербурга Григорія Іваненка, який публічного оголосив винагороду за впійманого президента РФ Володимира Путіна, суд відправив на примусове психіатричне лікування.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на пресслужбу судів Санкт-Петербурга.

Красносільський районний суд визнав Іваненка винним за кримінальною статтею про «хуліганство, вчинене з мотивів ненависті».

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Однак від кримінальної відповідальності звинуваченого було звільнено — суд ухвалив рішення помістити його до стаціонару для проходження курсу психіатричної допомоги.

За версією слідства, 29 квітня 2024 року Іваненко прийшов до Красносільського військкомату та розмістив на інформаційному стенді оголошення про розшук Путіна. За сприяння у його затриманні чоловік запропонував винагороду в розмірі одного мільйона рублів.

Як повідомляє The Moscow Times, на тлі війни з Україною в Росії знову стала активно застосовуватися практика, яка сягає корінням у радянське минуле — примусове психіатричне лікування громадян з опозиційними поглядами.

За інформацією правозахисного центру «Меморіал», станом на кінець лютого 2025 року щонайменше до 48 фігурантів справ з політичним підґрунтям були застосовані такі заходи. Зокрема, 46 осіб відправили на лікування до психіатричних закладів, а ще двох взяли на амбулаторний облік, водночас вони відбували термін покарання у в’язниці.

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За даними «Меморіалу», 13 із цих засуджених стали жертвами переслідування через незгоду з повномасштабним вторгненням Росії до України.

Нагадаємо, щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за воєнний злочин, пов’язаний з депортацією українських дітей.

Загроза арешту в країнах, які ратифікували Римський статут, змусила господаря Кремля відмовитися від особистої присутності на саміті БРІКС у Бразилії.