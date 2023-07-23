Головний фахівець Росії із прослуховування та стеження помер у віці 40 років.

У Росії за загадкових обставин помер головний фахівець із прослуховування, доларовий мільйонер та засновника IT-компанії "ІКС-холдинг" Антон Черепенніков. Черепеннікова знайдено мертвим у офісі у Москві.

Про це пише BILD.

Відомо, що фірма Антона Черепеннікова розробляла програмне забезпечення для Росії, у тому числі для стеження, прослуховування та перехоплення повідомлень громадян спецслужбами, будувала виробництво російських серверів та систем зберігання даних. Черепенніков перебував під санкціями США.

Попередня причина смерті – зупинка серця. Давній друг покійного Василь Полонський заявив, що має сумніви щодо офіційної версії.

Британська газета Daily Mirror пише з посиланням на "джерело в російській опозиції", що Черепенніков був "абсолютно ключовим інструментом путінських репресій".

"Не можна виключати його вбивства, оскільки апарат безпеки впав у відчай через невдалу війну", - каже джерело.

Оглядач BILD Рене Гарцке також вважає смерть бізнесмена підозрілою.

"Протягом багатьох років путінського правління відбуваються загадкові смерті. Десятки військових, чиновників та бізнесменів раптово вмирали, часто за загадкових обставин. Іноді їх оголошують самогубцями, навіть якщо труп виявлений із п'ятьма кульовими пораненнями. За підрахунками британської газети Sun, таких підозрілих смертей від початку вторгнення Путіна до України було вже 40", - резюмує журналіст.

Нагадаємо, в Індії розслідують таємничу смерть депутата російської Держдуми Павла Антова, колишнього соратника Володимира Путіна, який розкритикував російське вторгнення в Україну.

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