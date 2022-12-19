У Росії заборонили послуги сурогатних матерів для іноземців та самотніх чоловіків

Скористатися послугами сурогатних матерів зможуть лише одружені громадяни Росії або самотня жінка — громадянка РФ, яка не може сама виносити або народити дитину.

Очільник країни-агресорки Володимир Путін підписав закон про заборону на послуги сурогатних матерів у РФ для іноземців, а також для самотніх чоловіків.

Про це повідомляє пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Законом передбачається, що скористатися послугами сурогатних матерів тепер зможуть лише громадяни Росії, які одружені, або самотня жінка — громадянка РФ, яка не може за медичними показаннями виносити або народити дитину самостійно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, велика війна ускладнила ситуацію із сурогатними дітьми, які народилися в Україні. Таких малюків від 24 лютого на світ з'явилася понад сотня. Біологічні батьки з усього світу приїздити до України, щоби забрати своїх малюків додому, було і страшно, і складно, адже літаком, як раніше, дістатися вони не могли. Деяких дітей забирали просто під обстрілами.

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