У Росії заборонили слова "мобік" та "хлопок": Подоляк прогнозує обвал політичної вертикалі в країні-агресорці

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вказівки Кремля щодо заборони слів "мобіки" та "хлопки" зовсім не скасовують події на фронті та не впливають на спроможність російських окупантів.

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Рада".

"Це ніяк не скасовує того, що відбувається на полі бою. Для нас вони і є "мобіки". І безумовно це ніяк не вплине на спроможність російської армії. Це перше. Друге. Безумовно ми відчуваємо, що в РФ поступово наростають протестні настрої. Вони сьогодні не потужні. Люди скоріше в Росії розгублені. Бо їм же що "продавали"? Їм продавали, що є така велика країна Росія, яку всі бояться і яка може за лічені години зрівняти з землею не те що Україну, а пів Європи. Їм гарантували ось цю велич Росії в обмін на те, що вони віддадуть частину своєї свободи, своєї конкурентності, політичної свободи. А сьогодні вони з’ясували, що немає ніякої великої країни, потужної армії та безпеки", – заявив він.

За словами Подоляка, протестні настрої в Росії лише зростатимуть і це призведе до обвалу політичної вертикалі.

"Тобто вони поступово починають розуміти, що це була величезна афера, за яку вони особисто заплатять дуже-дуже велику ціну – падінням рівня життя, "ізгойством", закритими кордонами і відчуттям війни. Тому поступово ці настрої безумовно будуть збільшуватись і це призведе до обвалу російської політичної вертикалі. Падіння таких символічних міст як Луганськ або Донецьк суттєво пришвидшить ось це усвідомленні росіянами, що вони маленька, абсолютно нікчемна країна", – підкреслив радник голови ОП.

Втрати окупантів

Станом на вівторок, 8 листопада, загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 77 170 осіб.

У Східному угрупованні військ Збройних сил України розповіли, на яких напрямках російські окупанти зазнають найбільших втрат. Найбільш жорстокі бої тривають в районі Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

Впродовж минулої доби українські піхотинці знищили 18 російських окупантів, два танки, дві артустановки, п'ять БМП та іншу техніку ворога.