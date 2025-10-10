У Росії заборонили їсти бабаків через спалах бубонної чуми

Бабаки. Ілюстративне зображення / © Pexels

Реклама

Жителям Бурятії (Російська Федерація) наказали відмовитися від споживання в їжу бабаків або тарбаганів через спалах бубонної чуми у Монголії, з якою межує цей російський регіон.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на регіональну службу з охорони, контролю та регулювання використання об'єктів тваринного світу.

«У зв'язку з широким ареалом проживання тарбаганів в монголо-російському прикордонні є висока ймовірність перенесення захворювання на територію Російської Федерації через природну міграцію цього виду", - йдеться у заяві цього відомства.

Реклама

Жителям регіону рекомендують не тільки не їсти «м'ясо і нутрощі бабаків», але й не торкатися хворих або мертвих звірят, не розбивати табір поблизу нір і колоній гризунів і не ходити у легкому відкритому взутті або босоніж.

Тарбаган є природними носіями збудників бубонної чуми. У Монголії полювання на них заборонено від 2005 року, але м'ясо цих бабаків нерідко вживається в їжу через традиції та обряди.

У вересні в Монголії виявили 13 випадків зараження бубонною чумою, один із яких закінчився смертю.

Хвороба супроводжується такими симптомами, як підвищення температури тіла, озноб, слабкість, запалення лімфатичних вузлів, задишка з кашлем та/або мокротинням із кров'ю.

Реклама

Нагадаємо, французькі науковці встановили, що солдати Наполеона під час відступу з Росії 1812 року масово гинули від паратифу (штам Salmonella enterica) та зворотного тифу, що передається вошами.