У Росії заборонили їсти бабаків через спалах бубонної чуми
Росіян попередили про можливе перенесення смертельного захворювання на територію Російської Федерації через природну міграцію тварин.
Жителям Бурятії (Російська Федерація) наказали відмовитися від споживання в їжу бабаків або тарбаганів через спалах бубонної чуми у Монголії, з якою межує цей російський регіон.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на регіональну службу з охорони, контролю та регулювання використання об'єктів тваринного світу.
«У зв'язку з широким ареалом проживання тарбаганів в монголо-російському прикордонні є висока ймовірність перенесення захворювання на територію Російської Федерації через природну міграцію цього виду", - йдеться у заяві цього відомства.
Жителям регіону рекомендують не тільки не їсти «м'ясо і нутрощі бабаків», але й не торкатися хворих або мертвих звірят, не розбивати табір поблизу нір і колоній гризунів і не ходити у легкому відкритому взутті або босоніж.
Тарбаган є природними носіями збудників бубонної чуми. У Монголії полювання на них заборонено від 2005 року, але м'ясо цих бабаків нерідко вживається в їжу через традиції та обряди.
У вересні в Монголії виявили 13 випадків зараження бубонною чумою, один із яких закінчився смертю.
Хвороба супроводжується такими симптомами, як підвищення температури тіла, озноб, слабкість, запалення лімфатичних вузлів, задишка з кашлем та/або мокротинням із кров'ю.
Нагадаємо, французькі науковці встановили, що солдати Наполеона під час відступу з Росії 1812 року масово гинули від паратифу (штам Salmonella enterica) та зворотного тифу, що передається вошами.