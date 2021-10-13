У Росії зафіксували черговий рекорд смертей від коронавірусу: за добу померла майже тисяча осіб

У Росії зафіксували черговий рекорд смертей від коронавірусу: за добу померла майже тисяча осіб

Загалом жертвами COVID-19 вже стали понад 219 тисяч росіян.

У Росії знову зафіксували черговий рекорд смертей від коронавірусу. Так, за останню добу там померло 984 людини. Це максимальне значення від початку пандемії.

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Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що також за останню добу в Росії виявили 28 717 нових інфікованих. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 4 410, Санкт-Петербурзі - 2 470 та Московській області - 1 898.

Усього станом на 13 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 7 861 681 особи у 85 регіонах, 219 329 людей померло, 6 916 086 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу від коронавірусу померла 471 людина. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в країні від квітня.

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