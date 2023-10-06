В Росії історичний рекорд зі скорочення кількості ув'язнених: красномовна цифра

Мін'юст РФ оголосив про історичний рекорд зі скорочення кількості ув'язнених. Так, у 2023 році число "зеків" у російських виправних колоніях зменшилося щонайменше на 52 тисячі осіб.

Про це пише російське видання "Медіазона".

"Зеки, що вибули"

Як відзначив заступник міністра юстиції Всеволод Вуколов, 10 років тому контингент, який перебуває в місцях позбавлення волі, сягав майже 700 тисяч осіб. Зараз йдеться про 266 тисяч людей.

Примітно, що це перше публічне повідомлення про кількість ув'язнених у колоніях після того, як ФСВП у листопаді 2022 року перестала публікувати цю статистику на тлі вербування до ПВК "Вагнера". Однак не уточнюється, йдеться про підсумки станом на 1 жовтня або більш ранні показники.

"Кількість ув'язнених у російських колоніях справді скорочується вже багато років, але у 2022 році засуджених до того ж почали масово вербувати до загонів ПВК "Вагнера", – йдеться у матеріалі.

Тоді "Медіазона" виявила, що за два осінні місяці 2022 року з російських колоній раптово зникли одразу 23 тисячі в'язнів. А за підсумками всього 2022 року скорочення становило вже 32 тисячі осіб.

Скорочення відбулося на тлі вербування найманців до ПВК "Вагнера". Із заяви Вуколова випливає, що у 2023 році скорочення вже становило понад 54 тисячі осіб.

"Навіть якщо припустити, що урядовець назвав свіжі цифри на 1 жовтня, це історичний рекорд зі скорочення тюремного населення з початку року. Якщо ж він мав на увазі раніше показники, то порівняно з попередніми роками падіння ще більш значне", – акцентують журналісти.

Водночас оцінити, яку кількість із 54 тисяч було завербовано до "Вагнера", неможливо. Але станом на 2022 році дві третини від усіх "в'язнів, що вибули" можна було пояснити лише вербуванням.

Раніше ми писали про те, що екснайманці Євгена Пригожина продовжують вчиняти беззаконня у Росії. Цього разу один з них, колишній ув'язнений, живцем спалив двох людей.

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