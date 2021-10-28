У Росії зафіксували новий антирекорд інфікованих коронавірусом: за добу понад 40 тисяч

У Росії зафіксували новий антирекорд інфікованих коронавірусом: за добу понад 40 тисяч

Загалом від початку пандемії в РФ захворіло вже понад 8 млн людей.

У Росії станом на 28 жовтня виявлено новий антирекорд за кількістю хворих на COVID-19 - за добу 40 096 інфікованих.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви з ситуації з коронавірусом.

Зазначається, що найбільше нових заражених виявили у Москві - 8 440, що на 2 651 більше, ніж вчора.

Усього станом на 28 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 392 697 осіб у 85 регіонах, 235 057 людей померло, 7 272 053 пацієнти одужали.

Варто зазначити, що наразі Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смертності від COVID-19 у світі, поступаючись США, Індії, Бразилії та Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що громадяни Російської Федерації масово їдуть до Республіки Сербія, щоб отримати щеплення схваленими світовою спільнотою вакцинами від COVID-19.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими в країні дні від 30 жовтня до 7 листопада включно . Про це його попросив російський уряд. Причиною стала четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції.

. Про це його попросив російський уряд. коронавірусної інфекції. Також у Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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