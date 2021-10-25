У Росії зафіксували новий максимум інфікованих коронавірусом за добу

Загалом від початку пандемії в РФ захворіло вже понад 8 млн людей.
У Росії новий максимум - 37 930 заражених COVID-19 за добу, померли 1 069 осіб. Найбільше інфікованих зафіксували у Москві - 7 778.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.
Усього станом на 25 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 279 573 осіб у 85 регіонах, 231 669 людей померло, 7 186 611 пацієнтів одужало.
Варто зазначити, що наразі Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смертності від COVID-19 у світі, поступаючись США, Індії, Бразилії та Великій Британії.
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими в країні дні від 30 жовтня до 7 листопада включно. Про це його попросив російський уряд. Причиною стала четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції.
- Також у Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.