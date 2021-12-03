У Росії зафіксували рекордну місячну COVID-смертність за увесь час пандемії

За весь період пандемії у Росії померло понад 537,7 тисячі осіб.

У жовтні в Росії померли 74 893 пацієнти з Covid-19 - ц е максимальна COVID-смертність за місяць за весь час пандемії.

Про це повідомяє російська служба BBC News з посиланням на дані Росстату.

Згідно з даними, у вересні померло 44 721 особа, яка заразилася коронавірусом. Попередній максимум статистичне відомство фіксувало у липні, коли померло 50 421 особа з коронавірусною інфекцією. До цього максимум був у грудні 2020 року. Таким чином, кількість померлих з Covid-19 у півтора рази перевищила попередній липневий максимум.

У п'ятницю штаб повідомив, що за час пандемії в Росії померло 278 857 осіб. З даних Росстату випливає, що загальна кількість смертей серед хворих на коронавірус за весь час пандемії досягла 537,7 тисячі осіб. З урахуванням жовтневих даних, безпосередньо від коронавірусу за весь період померло понад 460 тисяч осіб, з них 315,5 тисячі цього року (торік - 144 тисячі).

Зазначається, восени в Росії стався різкий стрибок захворюваності на Covid-19 та кількості зареєстрованих за добу смертей. Вже майже місяць щодня в країні реєструють понад 1,2 тисячі смертей на добу. Щодо загальної смертності, то в жовтні 2021 року вона збільшилася на 20,3% порівняно з жовтнем 2020 року, весь приріст летальних наслідків припадає на Covid-19, повідомила журналістам віцепрем'єр Тетяна Голікова.

Читайте також: