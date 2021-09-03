У Росії загорілася колонія, в якій відбуває покарання актор Єфремов: відео

У Росії загорілася колонія, в якій відбуває покарання актор Єфремов: відео

Пожежа виникла у виправній колонії №4 у прикордонній з Україною Білгородській області РФ.

Увечері в п’ятницю, 3 вересня, виникло загоряння на території виправної колонії у Білгородській області Росії, в якій відбуває покарання за смертельну ДТП у нетверезому стані російський актор Михайло Єфремов.

Відео з місця пожежі опублікував Telegram-канал Mash.

На опублікованих кадрах видно, як на тлі темного неба палахкотять приміщення за огорожею із колючим дротом.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у промисловій, а не житловій зоні. Ймовірно, осередком загоряння був цех, де виготовляють дерев'яні піддони. Пожежу змогли загасити силами колонії, не залучаючи рятувальників МНС.

Евакуація співробітників колонії та засуджених не проводилася.

Як відомо, саме в цій Білгородській колонії відбуває термін покарання російський актор Михайло Єфремов.

Нагадаємо, що Михайла Єфремова було визнано винним у справі про смертельну ДТП, що сталася в центрі Москви та в результаті якої загинув чоловік.

Актор майже визнав свою провину і навіть одразу хотів потрапити у СІЗО. У відеозверненні до близьких загиблого актор сказав, що у всьому зізнається та не стане використовувати зв'язки, аби "відмазатись від в'язниці".

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