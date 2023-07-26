У Росії загорілися вагони із сіркою – співробітник залізниці отруївся парами

На вокзалі спалахнули вагони із сіркою, людей евакуювали.
У Рязанській області РФ вранці 26 липня на вокзалі спалахнули вагони із сіркою.
Про це повідомляє "Baza".
Через пожежу евакуювали всіх пасажирів із вокзалу, а також мешканців найближчих будинків. Також відомо, що під час пожежі один із працівників залізниці отруївся парами сірки. Його доставили до ї лікарні.
Пожежа виникла близько 7 години ранку середи. Спочатку задимілися чотири вагони, а потім почалося загоряння. Площа пожежі становила 80 квадратних метрів, вогонь вже загасили.
Про причини загоряння наразі невідомо.
Нагадаємо, у Росії чоловік вбив дружину, виколов їй очі, а потім відрізав собі статевий орган.
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