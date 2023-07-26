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У Росії загорілися вагони із сіркою – співробітник залізниці отруївся парами

У Росії загорілися вагони із сіркою – співробітник залізниці отруївся парами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Росії загорілися вагони із сіркою – співробітник залізниці отруївся парами

У Росії загорілися вагони із сіркою.

На вокзалі спалахнули вагони із сіркою, людей евакуювали.

У Рязанській області РФ вранці 26 липня на вокзалі спалахнули вагони із сіркою.   

Про це повідомляє "Baza". 

Через пожежу евакуювали всіх пасажирів із вокзалу, а також мешканців найближчих будинків. Також відомо, що під час пожежі один із працівників залізниці отруївся парами сірки. Його доставили до ї лікарні.

Пожежа виникла близько 7 години ранку середи. Спочатку задимілися чотири вагони, а потім почалося загоряння. Площа пожежі становила 80 квадратних метрів, вогонь вже загасили.

Про причини загоряння наразі невідомо.

Нагадаємо, у Росії чоловік вбив дружину, виколов їй очі, а потім відрізав собі статевий орган.

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Дата публікації
Перегляди
422
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