У Росії загорівся ракетний корабель "Серпухов" — джерела повідомили про наслідки

У Калінінградській області сталася пожежа на борту малого ракетного корабля "Серпухов" — проєкту 21631 "Буян-М", п'ятого судна у серії.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерело в спецслужбах.

Судно має значні ушкодження.

Як розповіло джерело виданню, пожежа на борту "Серпухова" сталася 7 квітня.

Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області РФ. Втім, що стало причиною загоряння джерело не уточнює.

Корабель "Серпухов" — що відомо про судно

"Серпухов" — малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту РФ. Згодом перейшов до Балтійського флоту.

Корабель названо на честь міста Серпухів та було спущено на воду 3 квітня 2015 року.

Технічні характеристики

Водотоннажність судна — 949 т,

довжина — 74,1 м,

ширина — 11 м,

висота — 6,57 м,

осад — 2,6 м,

максимальна швидкість — 25 вузлів,

дальність ходу — 2500 миль (при швидкості ходу 12 вузлів),

автономність — не менше 10 діб.

До екіпажу ракетного корабля "Серпухов" входять 32 особи.

Зброя на кораблі "Серпухов"

Згідно з оприлюдненою інформацією, на кораблі розташовано:

установка вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км (з неядерною бойовою частиною) за іншими даними до 2000 км;

артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, що обертаються;

МРК оснащено двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.

Впродовж повномасштабної війни Україна потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі, що завдало відчутного удару по військовому потенціалу РФ.

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