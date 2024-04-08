У Росії загорівся ракетний корабель "Серпухов" — джерела повідомили про наслідки

Малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М" стояв у Калінінградській області.
У Калінінградській області сталася пожежа на борту малого ракетного корабля "Серпухов" — проєкту 21631 "Буян-М", п'ятого судна у серії.
Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на джерело в спецслужбах.
Судно має значні ушкодження.
Як розповіло джерело виданню, пожежа на борту "Серпухова" сталася 7 квітня.
Відомо, що горів ракетоносій у військово-морській базі "Балтійськ" в Калінінградській області РФ. Втім, що стало причиною загоряння джерело не уточнює.
Корабель "Серпухов" — що відомо про судно
"Серпухов" — малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М". До кінця 2016 року був у складі Чорноморського флоту РФ. Згодом перейшов до Балтійського флоту.
Корабель названо на честь міста Серпухів та було спущено на воду 3 квітня 2015 року.
Технічні характеристики
- Водотоннажність судна — 949 т,
- довжина — 74,1 м,
- ширина — 11 м,
- висота — 6,57 м,
- осад — 2,6 м,
- максимальна швидкість — 25 вузлів,
- дальність ходу — 2500 миль (при швидкості ходу 12 вузлів),
- автономність — не менше 10 діб.
До екіпажу ракетного корабля "Серпухов" входять 32 особи.
Зброя на кораблі "Серпухов"
Згідно з оприлюдненою інформацією, на кораблі розташовано:
- установка вертикального пуску (УВП) 3С14 на 8 крилатих ракет "Онікс", у перспективі 3M22 "Циркон", а також "Калібр", що дозволяє завдавати ударів цими ракетами по наземних цілях на відстань до 1500 км (з неядерною бойовою частиною) за іншими даними до 2000 км;
- артилерійське озброєння корабля представлене однією 100 мм АУ А-190 "Універсал" і однією 30 мм автоматичною АУ АК-630М-2 "Дует" з двома шестиствольними гарматами, що обертаються;
- МРК оснащено двома пусковими установками ЗУР 3М-47 "Гибка", двома 14,5 мм і трьома 7,62 мм кулеметами.
Впродовж повномасштабної війни Україна потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі, що завдало відчутного удару по військовому потенціалу РФ.
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