У Росії загорівся завод, де виготовляють вогнеметні системи: відео

На цьому підприємтсві не тільки виготовляють військову техніку, але й модернізують танки.

У четвер, 12 вересня, на заводі “Омськтрансмаш” поблизу міста Омська на південному заході Сибіру сталася велика пожежа.

У соцмережах опублікували кілька відеороликів з місця інциденту.

На опублікованих кадрах видно клуби чорного диму, які здіймаються над територією підприємства.

На танковому заводі в Росії сталася масштабна пожежа

Загоряння на “Омськтрансмаші” також підтвердили супутники NASA Firms, які спостерігають за пожежами на планеті в режимі реального часу.

Пожежа на Омському танковому заводі позначена червоним пікселем

Місцева російська влада стверджує, що всі працівники цеху, де сталася пожежа, були безпечно евакуйовані і цей інцидент "не вплинув на виробничий процес". Причиною загоряння називають ремонтні роботи на даху підприємства, які проводила підрядна організація.

Також читайте Атака на нафтобазу у Ростовській області: показали нові супутникові знімки пожежі

Як відомо, на “Омськтрансмаші” виготовляють техніку військового призначення, зокрема важкі вогнеметні системи “Солнцепьок” та “Буратіно”, а також модернізують танки Т-64 та Т-80.

Від Омська до кордону з Україною – понад 2 тисячі кілометрів. Поки що немає інформації про те, що пожежа на танковому заводі якось пов'язана з атакою безпілотника чи диверсією.

Нагадаємо, раніше у російській столиці Москві сталася потужна пожежа у триповерховій адміністративній будівлі. До гасіння полум'я були задіяні вертольоти та навіть пожежний корабель.

Читайте також: