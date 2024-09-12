У Росії загорівся завод, де виготовляють вогнеметні системи: відео

На цьому підприємтсві не тільки виготовляють військову техніку, але й модернізують танки.
У четвер, 12 вересня, на заводі “Омськтрансмаш” поблизу міста Омська на південному заході Сибіру сталася велика пожежа.
У соцмережах опублікували кілька відеороликів з місця інциденту.
На опублікованих кадрах видно клуби чорного диму, які здіймаються над територією підприємства.
Загоряння на “Омськтрансмаші” також підтвердили супутники NASA Firms, які спостерігають за пожежами на планеті в режимі реального часу.
Місцева російська влада стверджує, що всі працівники цеху, де сталася пожежа, були безпечно евакуйовані і цей інцидент "не вплинув на виробничий процес". Причиною загоряння називають ремонтні роботи на даху підприємства, які проводила підрядна організація.
Як відомо, на “Омськтрансмаші” виготовляють техніку військового призначення, зокрема важкі вогнеметні системи “Солнцепьок” та “Буратіно”, а також модернізують танки Т-64 та Т-80.
Від Омська до кордону з Україною – понад 2 тисячі кілометрів. Поки що немає інформації про те, що пожежа на танковому заводі якось пов'язана з атакою безпілотника чи диверсією.
Нагадаємо, раніше у російській столиці Москві сталася потужна пожежа у триповерховій адміністративній будівлі. До гасіння полум'я були задіяні вертольоти та навіть пожежний корабель.
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