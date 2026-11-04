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У Росії загорівся логістичний центр Ozon: компанія заявила про атаку дронів
Після пожежі на складі в Адигейську Ozon скасує частину замовлень, а решту доставить з інших об’єктів.
У ніч проти 4 листопада в російському Адигейську спалахнула пожежа в логістичному центрі Ozon.
У компанії заявили, що займання виникло внаслідок атаки безпілотників. На місці працюють екстрені служби.
У компанії повідомили, що товари, які зберігаються в цьому центрі, будуть недоступні для замовлення.
Нагадаємо, що раніше після прильоту в Бєлгороді спалахнув великий центр Ozon: компанія припинила роботу в регіоні
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