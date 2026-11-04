У Росії загорівся логістичний центр Ozon: компанія заявила про атаку дронів

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 4 листопада в російському Адигейську спалахнула пожежа в логістичному центрі Ozon.

У компанії заявили, що займання виникло внаслідок атаки безпілотників. На місці працюють екстрені служби.

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У компанії повідомили, що товари, які зберігаються в цьому центрі, будуть недоступні для замовлення.

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Нагадаємо, що раніше після прильоту в Бєлгороді спалахнув великий центр Ozon: компанія припинила роботу в регіоні

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