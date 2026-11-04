ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

У Росії загорівся логістичний центр Ozon: компанія заявила про атаку дронів

Після пожежі на складі в Адигейську Ozon скасує частину замовлень, а решту доставить з інших об’єктів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 4 листопада в російському Адигейську спалахнула пожежа в логістичному центрі Ozon.

У компанії заявили, що займання виникло внаслідок атаки безпілотників. На місці працюють екстрені служби.

У компанії повідомили, що товари, які зберігаються в цьому центрі, будуть недоступні для замовлення.

Нагадаємо, що раніше після прильоту в Бєлгороді спалахнув великий центр Ozon: компанія припинила роботу в регіоні

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie