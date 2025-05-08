У Росії загорівся завод "КАМАЗ", який забезпечує російську армію (фото, відео)

Пожежа на заводі «КАМАЗ» у Набережних Човнах / © російські телеграм-канали

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У Росії в Набережних Човнах (Татарстан) 8 травня виникла сильна пожежа на території заводу «КАМАЗ». У Мережі з’явилися фото і відео пожежі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За даними місцевих пабліків, пожежа у Набережних Човнах, ймовірно, спалахнула на території заводу «КАМАЗ» або у сусідніх цехах.

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Очевидці повідомляють про сильне задимлення та публікують у соцмережах фото й відео з величезним стовпом чорного густого диму.

До слова, пізно ввечері 7 травня у Набережних Човнах був оголошений режим безпілотної небезпеки.

Зауважимо, що «КАМАЗ» є головним постачальником автомобільної техніки для російської армії. Завод виготовляє дизельні двигуни, вантажні автомобілі та інше.

2022 року компанія потрапила під санкції Євросоюзу, США, Канади та Великобританії Британії за постачання машин «КАМАЗ-5350», «КАМАЗ-6350», «КАМАЗ 6560» для російської армії для війни проти України.

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Пожежа на заводі «КАМАЗ» у Набережних Човнах / © російські телеграм-канали

Пожежа на заводі «КАМАЗ» у Набережних Човнах / © російські телеграм-канали

Дата публікації 10:35, 08.05.25 Кількість переглядів 2 У Татарстані загорівся завод «КАМАЗ»

До слова, у ніч на 7 травня росіяни заявили про атаку безпілотників на завод з виробництва оптоволокна в Саранську. За повідомленнями, пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.

Того ж дня Москва також зазнала атаки — дрони наближалися з різних напрямків. Очевидці повідомляли про серію вибухів, а також про роботу систем ППО.

Згодом в українському Центрі протидії дезінформації повідомили, що 7 травня удари дронів були спрямовані по ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу Росії — зокрема в Саранську, Тулі та низці інших міст.