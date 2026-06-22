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У Росії заговорили про «нову фазу війни» — до чого тут Захід
Російському політику не подобається, що Захід надсилає Україні далекобійні ракети для ударів по території РФ.
У Росії накинулися зі звинуваченнями на Захід. У Раді Федерації з інформаційної політики заявили про «нову фазу війни», яку нібито розпочали західні політики проти РФ.
Таку цинічну заяву озвучив голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков пропагандистським ЗМІ.
Російському політику не подобається, що Захід надсилає Україні далекобійні ракети для ударів по території РФ. Ба більше, він звинувачує європейських політиків у тому, що ті нібито надали Києву свій повітряний простір для атак по РФ.
«Захід переходить до нової фази війни проти РФ…Межа між опосередкованою війною країн НАТО з Росією та прямою війною починає стиратися», — обурено заявив Пушков.
Мирні переговори мід Україною та РФ — останні новини
Росія жорстко відкидає мирні пропозиції, запропоновані Заходом і Україною. У Кремлі висувають нові ультимативні умови. За даними американського ISW, такі заяви свідчать про незацікавленість Путіна у закінченні війни.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив нове бачення «миру». Він зухвало продовжує твердити про дипломатичне досягнення цілей «сво», однак воно містить вимоги і ультиматуми.