ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
846
Час на прочитання
1 хв

У Росії заговорили про «нову фазу війни» — до чого тут Захід

Російському політику не подобається, що Захід надсилає Україні далекобійні ракети для ударів по території РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Рада Федерації РФ

Рада Федерації РФ / © Reuters

У Росії накинулися зі звинуваченнями на Захід. У Раді Федерації з інформаційної політики заявили про «нову фазу війни», яку нібито розпочали західні політики проти РФ.

Таку цинічну заяву озвучив голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков пропагандистським ЗМІ.

Російському політику не подобається, що Захід надсилає Україні далекобійні ракети для ударів по території РФ. Ба більше, він звинувачує європейських політиків у тому, що ті нібито надали Києву свій повітряний простір для атак по РФ.

«Захід переходить до нової фази війни проти РФ…Межа між опосередкованою війною країн НАТО з Росією та прямою війною починає стиратися», — обурено заявив Пушков.

Мирні переговори мід Україною та РФ — останні новини

Росія жорстко відкидає мирні пропозиції, запропоновані Заходом і Україною. У Кремлі висувають нові ультимативні умови. За даними американського ISW, такі заяви свідчать про незацікавленість Путіна у закінченні війни.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив нове бачення «миру». Він зухвало продовжує твердити про дипломатичне досягнення цілей «сво», однак воно містить вимоги і ультиматуми.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
846
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie