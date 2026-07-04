У Росії заговорили про припинення війни в Україні: The Hill розкрило подробиці

Володимир Путін / © Associated Press

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Понад чотири роки повномасштабної війни проти України призвели до появи відкритого невдоволення серед російської еліти та населення через дефіцит палива, рекордну інфляцію та регулярні атаки на інфраструктуру РФ.

Про це пише The Hill.

Еліти РФ закликали зупинити війну в Україні

Як зазначає медіа, тиск на внутрішню ситуацію в Росії стрімко зростає, змушуючи відомих діячів публічно заявляти про проблеми. Зокрема, про складну фінансову ситуацію висловився голова найбільшого російського банку «Сбербанк» Герман Греф, який закликав до зупинення бойових дій.

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«Я не думаю, що є хоча б одна людина, яку б не турбувало щось, окрім швидкого припинення воєнних дій, це очевидно», — заявив він в ефірі державного телебачення РФ на тлі падіння економічних показників країни.

За словами колишнього заступника міністра енергетичного сектору Росії, економіста Володимира Мілова, публічне визнання труднощів зараз сильно прискорилося.

«Це криза», — наголосив експерт.

Він додав, що у першому кварталі 2026 року ВВП Росії почав падати, а дефіцит бюджету покривають друком грошей, що додатково розганяє інфляцію.

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Як економіка РФ страждає чере війну в Україні

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що ситуацію погіршують успішні українські удари на велику відстань, які змушують Кремль думати над важкими рішеннями. Наприклад, оголошенням нової мобілізації через брак людей у ППО або націоналізацією паливної промисловості. Наразі через успішні атаки ЗСУ на нафтові об’єкти Росія вперше почала імпортувати газ з Індії, а водії на заправках стикаються з чергами й обмеженнями.

Крім того, за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), втрати російської армії за перші шість місяців 2026 року зросли у співвідношенні 8 до 1 порівняно з українськими. Загальні втрати РФ оцінюють у 450 тисяч загиблими та 1,4 мільйона пораненими, а щомісячні втрати (30 тисяч осіб) уже перевищують темпи мобілізації (27 тисяч).

Попри це, керівниця російської групи ISW Катерина Степаненко припускає, що російський диктатор може керуватися неправдивими звітами військових. Вона згадала квітневі карти Міноборони РФ, де окупованими позначалися міста, які насправді утримати не вдалося.

«Якщо це щось, що заявив високопоставлений генерал, я не думаю, що Путін докладе всіх зусиль, щоб перевірити ці твердження», — зазначила Степаненко.

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Повідомляється, що паралельно Україна нарощує власний військовий потенціал для посилення тиску на Москву. Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск «40-денної операції впливу». Згодом стало відомо про перше успішне застосування української крилатої ракети «Фламінго», яка вразила ціль у Волгоградській області на відстані близько 600 миль.

Водночас старший науковий співробітник Інституту Гудзона Люк Коффі застерігає від очікувань швидких змін, адже Росія продовжує виробляти до трьох балістичних ракет на день для масованих обстрілів України.

Він підкреслив, що на тлі регулярних атак на українські міста та дефіциту засобів ППО партнери в Європі та США, де президент Дональд Трамп поки розглядає запит на спільне виробництво ракет Patriot, мають посилити санкції та передати перехоплювачі зі своїх складів.

«Немає підстав вважати, що ця зима буде легшою», — підсумував Коффі, закликавши країну готуватися до нових ударів по енергетиці.

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Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Росії може повторитися військовий бунт, схожий на заколот Пригожина у 2023 році. Про таку можливість заговорили після відеозвернення Олександра Луніна, який раніше воював проти України.

Також ми писали, що останні потужні удари України так налякали російських пропагандистів, що ті почали міняти свою риторику. Відомі рупори Кремля — Скабєєва, Соловйов та Гаспарян — тепер звинувачують владу в тому, що вона не може захистити людей, а дехто навіть погрожує самим росіянам. Крім того, найближче оточення Путіна незадоволене війною на території РФ і, за чутками, готує проти нього заколот.

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