У Росії заговорили про ризик банківської кризи: прибутки падають, борги ростуть

Кремль / © Pixabay

У Росії фіксують ознаки погіршення стану банківського сектору на тлі зниження прибутковості та зростання частки проблемних позик.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За підсумками 2025 року чистий прибуток російських банків скоротився приблизно на 8% порівняно з попереднім роком і становив близько 45 млрд доларів. Рентабельність капіталу знизилася до 18%. На фінансові результати вплинули зростання відрахувань у резерви та подорожчання залучення ресурсів на тлі жорсткої монетарної політики.

Паралельно погіршується якість кредитних портфелів. Частка проблемних кредитів, за наявними оцінками, зросла до 11%, а за незабезпеченими позиками — до 12%.

Аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування у РФ також звертають увагу на ризики для банківської системи. Вони зазначають, що видима стабільність значною мірою підтримується за рахунок державних банків, реструктуризації проблемних активів та регуляторних послаблень.

Експерти вказують, що така практика може лише відтерміновувати накопичення ризиків. У разі загострення ситуації це потенційно здатне спровокувати відтік депозитів і потребу в додатковій державній підтримці банківського сектору.

Офіційно російський регулятор продовжує заявляти про стабільність системи.

