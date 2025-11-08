У Росії загинули керівники військового заводу: ефектні кадри падіння вертольота

Російський вертоліт Ка-226 / © ASTRA

Внаслідок аварії вертольота Ка-226 у російському Дагестані загинули заступник гендиректора та провідні фахівці Кизлярського електромеханічного заводу. Це підприємство випускає широкий спектр продукції військового призначення, зокрема для авіації.

У Мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано падіння гелікоптера, який чомусь намагався приземлитися на пляжі.

Як видно на опублікованих кадрах, повітряне судно під час приземлення на пірс зачепило хвостовою частиною землю, після чого знову піднялося у повітря у напіврозваленому вигляді.

Перед тим як злетіти вертоліт на якийсь час опинився у морі.

У повітрі гелікоптер остаточно втратив керування і впав на недобудований гостьовий будинок на побережжі, в селищі Ачі-Су.

Повідомляється, що вертоліт прямував з Кізляра до бази «Сонячний берег». На його борту перебувало начальство Кизлярського електромеханічного заводу — заступник генерального директора, головний інженер та, що прикметно, головний конструктор з гелікоптеробудування.

Окрім трьох керівників військового заводу, в авіакатастрофі загинули ще двоє — водій одного з начальників та бортмеханік гелікоптера, який помер у лікарні.

Пілот вертольота та ще один пасажир — син гендиректора Ахмат Ахматов — були госпіталізовані до опікового центру республіканської лікарні.

Усього на борту перебували семеро людей.

Нагадаємо, на початку жовтня, у Красноярському краї Росії розбився літак Ан-2. В авіакатастрофі загинули двоє членів екіпажу.