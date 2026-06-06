Атака на Росію / © із соцмереж

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У Краснодарському краї РФ уночі повідомляли про атаку безпілотників на нафтобазу в Усть-Лабінську. Тим часом у Тульській області, зокрема в районі Узлової, лунали вибухи та працювали сили протиповітряної оборони через загрозу дронової атаки.

У Росії заявляють про атаку на нафтобазу в Усть-Лабінську та роботу ППО в Тульській області (фото, відео) (4 фото) © фото з соцмереж © фото з соцмереж © фото з соцмереж © фото з соцмереж

За даними російських Telegram-каналів та місцевих жителів, в Усть-Лабінську було зафіксовано пожежу на території нафтобази. У мережі поширюються численні відео, на яких видно заграву та дим над промисловою зоною міста. Місцеві пабліки також публікують кадри моменту атаки та наслідків влучань. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень наразі немає.

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

© із соцмереж

Водночас у Тульській області РФ оголосили небезпеку атаки безпілотників. Жителі Узлової повідомляли про серію вибухів та роботу систем ППО. За попередніми даними, російські військові намагалися перехопити повітряні цілі в небі над регіоном. Інформації про постраждалих або руйнування наразі не надходило.

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Російська влада традиційно не розкриває деталі щодо можливих наслідків ударів по об'єктах паливно-енергетичної інфраструктури. Водночас атаки безпілотників на нафтобази та логістичні об'єкти в тилових регіонах РФ останнім часом відбуваються регулярно.

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