У Росії заявили про атаку дронів на Москву: нібито збито 10 безпілотників

Москва / © Associated Press

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У Росії заявили про чергову атаку безпілотників на столицю: за словами мера Москви, сили ППО Міноборони РФ нібито перехопили десять дронів, які летіли в напрямку міста.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що російська протиповітряна оборона збила десять безпілотних літальних апаратів, які прямували у бік російської столиці. За його словами, на місцях падіння уламків уже працюють екстрені служби.

Інформації про постраждалих чи руйнування наразі не оприлюднено. Також не уточнюється, звідки саме були запущені дрони.

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Останніми місяцями Москва та інші регіони РФ дедалі частіше повідомляють про атаки безпілотників на тлі війни, яку Росія продовжує вести проти України.

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Нагадаємо, 16 червня в Москві, лише за 15 км від Кремля, спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі в Капотні після успішної атаки українських дронів.

Удар, організований Силами безпілотних систем спільно з СБУ та ГУР, став відповіддю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі. Командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр» назвав цю операцію «економікою відплати».

Внаслідок атаки уражено установку ЕЛОУ АВТ-6, яка є «серцем» підприємства та відповідає за первинне перероблення нафти. Через це роботу заводу, який забезпечує близько 40% потреб Москви в бензині та 50% у дизелі, може бути повністю призупинено або критично обмежено.

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Хоча мер міста Сергій Собянін заявив про збиття 25 дронів і лише незначні пошкодження, експерти прогнозують поглиблення паливної кризи.

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