У Росії заявили про атаку на НПЗ у Туапсе: спалахнули резервуари з пальним

У російському Туапсе Краснодарського краю під час ймовірної атаки безпілотників загорілися щонайменше два резервуари на нафтопереробному заводі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За їхніми даними, місто опинилося під масованою атакою дронів. У Мережі також поширюються відео, на яких зафіксовано момент влучання та подальшу пожежу на території підприємства.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин займання, масштабів руйнувань та можливих постраждалих наразі немає.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що Туапсе двічі зазнав атак за останні чотири дні. Були пошкоджені об’єкти Туапсинського НПЗ та портова інфраструктура. Пожежу, яка виникла на заводі після другого удару, досі не ліквідовано. Дим із району видно навіть у віддалених населених пунктах уздовж Чорноморського узбережжя.

До слова, за даними президента Володимира Зеленського, завдяки «далекобійним санкціям» Україна лише за березень завдала російському нафтовому сектору збитків на 2,3 млрд дол. Кампанія триває і у квітні. Глава держави наголосив, що Україна й надалі розвиватиме далекобійні можливості для послаблення економічного та воєнного потенціалу РФ.

