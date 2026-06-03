У Росії заявили про атаку на завод, який виробляє обладнання для ракетної та авіаційної техніки

Атака на Росію / © ТСН.ua

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У російському Мічурінську Тамбовської області повідомляють про вибухи в районі заводу "Прогрес", який спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.

У російському місті Мічурінськ Тамбовської області вночі пролунали вибухи. Місцеві пабліки та російські медіа повідомляють про ймовірне влучання безпілотників по заводу "Прогрес".

За попередніми даними, ціллю атаки стало підприємство оборонно-промислового комплексу РФ, яке випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки, а також електротехнічну продукцію цивільного призначення та обладнання для нафтогазової галузі.

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Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень наразі немає. Водночас у соцмережах публікують відео та фото вибухів і пожежі в районі підприємства. Російська влада заявляє про роботу ППО та атаку безпілотників на регіон.

Завод "Прогрес" є одним із найбільших промислових підприємств Тамбовської області та спеціалізується на виробництві складних систем для авіаційної та ракетної галузі.

ЗСУ атакували Ільський нафтопереробний завод на Кубані

Сьогодні уночі Сили оборони України завдали успішного удару по Ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Унаслідок атаки там досі палає пожежа.

Цей НПЗ здатен переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік, тому є критичною ланкою у забезпеченні пальним підрозділів Південного військового округу РФ.

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Також завод постачає паливно-мастильні матеріали до тимчасово окупованого Криму.

Росіяни підтвердили атаку на Ільський НПЗ. Місцеві повідомляють про сильну пожежу після атаки.

Крім усього, у Білгородській області палає підприємство після вдалої атаки ЗСУ.

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