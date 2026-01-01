У Росії заявили про масовану атаку дронів на Москву: що відомо

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 1 січня 2026 року російська влада повідомила про атаку безпілотників на Москву.

За твердженням російської сторони, сили протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ начебто знищили кілька БпЛА, які прямували у бік столиці.

Як заявив мер Москви Сергій Собянін, ППО нібито збила щонайменше кілька безпілотників, а атака була «відбита». На місцях падіння уламків, за його словами, працюють фахівці екстрених служб.

Реклама

Російський мер не уточнив, чи є постраждалі або пошкодження інфраструктури. Інших офіційних деталей щодо наслідків атаки наразі не оприлюднено.

Інформація надходить виключно з російських офіційних джерел і потребує незалежного підтвердження.

Нагадаємо, що раніше масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори і мобільний зв’язок.