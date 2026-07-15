У Росії заявили про повну бойову готовність морських ядерних сил: чи є привід для паніки

Микола Патрушев / © Associated Press

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Помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявив, що морські стратегічні ядерні сили Росії «перебувають у повній бойовій готовності». Після цього в мережі з’явилися повідомлення, нібито Росія перевела свої ядерні сили на підвищений рівень готовності.

Однак зі слів Патрушева цього не випливає.

«Морські стратегічні ядерні сили Росії перебувають у повній бойовій готовності», — сказав він.

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Патрушев не заявляв про зміну статусу цих сил або їхнє переведення на новий рівень бойової готовності. Тому повідомлення про нібито підготовку Росії до застосування ядерної зброї не відповідають змісту його заяви.

Помічник Путіна також заявив, що російський Військово-морський флот продовжує виконувати завдання в різних районах Світового океану.

За його словами, загрози, які російське керівництво вважає потенційними, врахували у стратегії розвитку ВМФ РФ і проєкті державної програми кораблебудування до 2050 року.

Як повідомлялося, РФ шпигувала за ядерними базами НАТО у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони зі своїх цивільних суден так званого тіньового флоту. За даними аналітиків, розвідка країни-агресорки, ймовірно, під керівництвом ГРУ діяла зі «значною безкарністю», виявивши стратегічні прогалини в оборонних системах Альянсу.

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