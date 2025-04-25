У Росії заявили про "український слід" у загибелі генерала Москалика: подробиці

МЗС Росії стверджують, що до його загибелі можуть бути причетні українські спецслужби / © Getty Images

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У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що до загибелі генерала Ярослава Москалика можуть бути причетні українські спецслужби.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляють російські ЗМІ.

За її словами, Москалик нібито був знайомий українській розвідці ще з періоду своєї участі в мінській контактній групі та у переговорах у «нормандському форматі», які стосувалися врегулювання ситуації на Донбасі.

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«Ця людина добре була відома київському режиму. Не виключаємо участі українських спецслужб у ліквідації Москалика», — цитують Захарову кремлівські медіа.

Офіційного підтвердження цих обвинувачень на рівні російських правоохоронців або ФСБ наразі не надходило.

Нагадаємо, у підмосковному місті Балашиха 25 квітня вибухнуло авто, внаслідок чого загинув один із ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик. Вибухом Москалика відкинуло на кілька метрів.