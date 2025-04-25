ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
442
Час на прочитання
1 хв

У Росії заявили про "український слід" у загибелі генерала Москалика: подробиці

Водночас обставини смерті генерала залишаються нез’ясованими.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
МЗС Росії стверджують, що до його загибелі можуть бути причетні українські спецслужби

МЗС Росії стверджують, що до його загибелі можуть бути причетні українські спецслужби / © Getty Images

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що до загибелі генерала Ярослава Москалика можуть бути причетні українські спецслужби.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляють російські ЗМІ.

За її словами, Москалик нібито був знайомий українській розвідці ще з періоду своєї участі в мінській контактній групі та у переговорах у «нормандському форматі», які стосувалися врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ця людина добре була відома київському режиму. Не виключаємо участі українських спецслужб у ліквідації Москалика», — цитують Захарову кремлівські медіа.

Офіційного підтвердження цих обвинувачень на рівні російських правоохоронців або ФСБ наразі не надходило.

Нагадаємо, у підмосковному місті Балашиха 25 квітня вибухнуло авто, внаслідок чого загинув один із ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик. Вибухом Москалика відкинуло на кілька метрів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie