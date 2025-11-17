ТСН у соціальних мережах

У Росії заявили про "замах" на Шойгу на цвинтарі: кого звинуватили

РосЗМІ розповіли незвичайні деталі нібито підготовки замаху на Шойгу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Сергій Шойгу

Сергій Шойгу / © Associated Press

У Росії нібито запобігли «замаху» на колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу на одному з цвинтарів Москви.

Про це повідомили російські державні ЗМІ.

Як стверджують російські спецслужби, організатори замаху нібито завербували групу виконавців, до складу якої, за їхньою версією, входили: двоє росіян-наркоманів, мігрант із Центральної Азії, чоловік із Києва.

За версією спецслужб РФ, виконавці встановили приховане обладнання — камеру у вазі для квітів на могилі родичів Шойгу. Метою, ймовірно, було відстежувати його візити на цвинтар для подальшого здійснення замаху.

Колишнього міністра оборони РФ Шойгу намагалися підірвати на цвинтарі в Москві наркомани та мігранти, — росЗМІ. / © ТАСС

Раніше повідомлялося, секретар Радбезу та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що росіяни повинні добровільно і з радістю переселятися до Сибіру, згадавши часи Російської імперії та Радянського Союзу.

Нещодавно російського президента Володимира Путіна попередили, що через демографічну кризу держава-агресорка до кінця десятиліття втратить мільйони робочих рук.

