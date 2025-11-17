- Дата публікації
У Росії заявили про "замах" на Шойгу на цвинтарі: кого звинуватили
РосЗМІ розповіли незвичайні деталі нібито підготовки замаху на Шойгу.
У Росії нібито запобігли «замаху» на колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу на одному з цвинтарів Москви.
Про це повідомили російські державні ЗМІ.
Як стверджують російські спецслужби, організатори замаху нібито завербували групу виконавців, до складу якої, за їхньою версією, входили: двоє росіян-наркоманів, мігрант із Центральної Азії, чоловік із Києва.
За версією спецслужб РФ, виконавці встановили приховане обладнання — камеру у вазі для квітів на могилі родичів Шойгу. Метою, ймовірно, було відстежувати його візити на цвинтар для подальшого здійснення замаху.
Раніше повідомлялося, секретар Радбезу та колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що росіяни повинні добровільно і з радістю переселятися до Сибіру, згадавши часи Російської імперії та Радянського Союзу.
Нещодавно російського президента Володимира Путіна попередили, що через демографічну кризу держава-агресорка до кінця десятиліття втратить мільйони робочих рук.