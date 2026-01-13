Російський рятувальний вертоліт / © Известия

У Росії пошуково-рятувальні авіаційні служби можуть залишитися без вертольотів, що суттєво ускладнить надання допомоги постраждалим в авіакатастрофах та інших надзвичайних ситуаціях.

Про це пише російське пропагандистське видання «Известия».

Наразі з 111 затверджених пунктів чергування рятувальних Мі-8 та літаків Ан-26 по всій країні-агресорці Росії майже третина залишається незакритою. Зокрема, йдеться про такі російські міста, як Воронеж, Калінінград, Єкатеринбург, Новосибірськ, Чита, Казань, Сімферополь, Южно-Сахалінськ, Комсомольськ-на-Амурі та інші.

За даними видання, раніше РФ укладала контракти з приватними авіакомпаніями, проте зараз перевізники масово відмовляються брати участь у тендерах. Причиною є державні тарифи, які, за словами представників компаній, на 75% нижчі за собівартість. Через це торги зриваються, а в низці регіонів контракти так і не були підписані.

У російських авіакомпаніях скаржаться, що витрати суттєво зросли: подорожчало обслуговування техніки, аеропортові послуги, зросли зарплати та витрати на проживання екіпажів. Запропоновані тарифи роблять роботу збитковою, особливо для сучасних модифікацій Мі-8. У деяких регіонах тендери переносили або скасовували вже по декілька разів.

Видання зазначає, що без вертольотів рятувальні служби РФ втрачають можливість оперативно вилітати до місця події, десантувати фахівців та евакуювати людей. Літаки, якими іноді намагаються замінити вертольоти, не є повноцінною альтернативою: вони здатні виявити постраждалих, але не можуть забезпечити їхню негайну евакуацію. Експерти попереджають про посилення дефіциту рятувальної техніки у Росії 2026 року.

