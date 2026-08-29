У Росії закінчується бензин: удари по НПЗ обвалили виробництво до критичного рівня

Паливна криза у РФ / © Associated Press

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Наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% від обсягів внутрішнього споживання.

Про це повідомляє Reuters.

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За інформацією видання, наприкінці серпня дефіцит пального в російських регіонах знову загострився після нетривалого послаблення ситуації в липні. Тоді місцева влада намагалася зменшити обмеження на продаж бензину.

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Обсяги виробництва опустилися до критичних показників, які фіксувалися на початку липня, коли паливна криза досягла свого першого піку. Проблеми з нестачею бензину почали посилюватися ще від травня.

На тлі дефіциту автомобілісти знову змушені стояти у довгих чергах на автозаправних станціях. Зокрема, такі черги фіксують у Ростові-на-Дону.

Водночас протягом останнього тижня українські безпілотники уразили кілька великих нафтопереробних підприємств Росії, які є ключовими виробниками автомобільного бензину.

Через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили роботу НПЗ у Пермі, Нижньому Новгороді та Ярославлі.

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Раніше повідомлялося, що Росія, яка роками заробляла на експорті нафти, дедалі відчайдушно випрошує паливо за кордоном.

Ми раніше інформували, що через атаки на НПЗ експорт російського палива морем у липні впав на третину за місяць і вдвічі за рік.

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