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У Росії закінчується бензин: удари по НПЗ обвалили виробництво до критичного рівня
Причиною стали атаки українських безпілотників по великих російських нафтопереробних заводах.
Наприкінці серпня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 70% від обсягів внутрішнього споживання.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією видання, наприкінці серпня дефіцит пального в російських регіонах знову загострився після нетривалого послаблення ситуації в липні. Тоді місцева влада намагалася зменшити обмеження на продаж бензину.
Обсяги виробництва опустилися до критичних показників, які фіксувалися на початку липня, коли паливна криза досягла свого першого піку. Проблеми з нестачею бензину почали посилюватися ще від травня.
На тлі дефіциту автомобілісти знову змушені стояти у довгих чергах на автозаправних станціях. Зокрема, такі черги фіксують у Ростові-на-Дону.
Водночас протягом останнього тижня українські безпілотники уразили кілька великих нафтопереробних підприємств Росії, які є ключовими виробниками автомобільного бензину.
Через пошкодження та пожежі повністю або частково зупинили роботу НПЗ у Пермі, Нижньому Новгороді та Ярославлі.
Раніше повідомлялося, що Росія, яка роками заробляла на експорті нафти, дедалі відчайдушно випрошує паливо за кордоном.
Ми раніше інформували, що через атаки на НПЗ експорт російського палива морем у липні впав на третину за місяць і вдвічі за рік.