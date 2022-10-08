У Росії закінчуються ракети, а у Кремлі з’являються сміливці, які висловлюють Путіну незгоду: експерт розповів, хто це може бути

Путіну починають суперечити його найближчі соратники, яким навіть дозволено звертатися до російського диктатора на "ти".

У Росії закінчуються ракети. Навіть зенітно-ракетні системи С-300, які в РФ вважали передовою зброєю і які забезпечували окупантам перевагу в повітрі, вже нічого не можуть зробити на полі бою. Крім того, РФ вже "добирає залишки" своїх "Калібрів". А у Кремлі з’являються перші сміливці, які висловлюють Путіну незгоду.

Про це УНІАНу розповів російський політолог і публіцист, який живе у США, Андрій Піонтковський.

"У Росії вже і ракети свої закінчилися... Путін же в настільки відчайдушному становищі, за будь-яку ниточку чіпляється", - каже експерт.

За його словами, Путін дуже сподівається на допомогу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Аби той був посередником, Путін пішов йому на величезні поступки. Піонтковський розповідає, що російський диктатор навіть погодився "здати" Вірменію, аби Азербайджанські війська туди увійшли.

Російський політолог розповідає, що росіяни вивозять усі свої С-300 до України. Ці ЗРК вважалися у РФ передовою зброєю і забезпечували окупантам перевагу в повітрі. Вони працююють не лише як ППО, а б'ють по українських містах. Залишилася Росія вже й без ракет типу "Калібр", каже Піонтковський.

Це стає причиною того, що Путіну починають висловлювати незгоду. При чому, на це наважуються його найближчі соратники, яким навіть дозволено звертатися до російського диктатора на "ти".

"Настільки секретну інформацію вони (американці - ред.) отримали, що вона навіть була включена в щоденний огляд подій на стіл Байдену... А там виявляється найголовнішою розвідувальною інформацією їм здалося, що якийсь політик з найближчого оточення Путіна висловив йому незгоду. Це величезний показник того, що Путін ось-ось впаде", - впевнений Піонтковський.

Російський політолог каже, що незгоду цей чоловік висловив в управлінні військами та загалом діями Міністерства оборони.

"Я навіть вирахував, хто це був. Це, напевно, Юрій Ковальчук. Дуже близька Путіну людина і єдина людина, що користується впливом на нього. Навіть єдиний, хто з ним говорить на "ти". Єдиний з ким Путін рахується. Відомо, що Ковальчук курирує цих двох мерзотників, Кадирова з Пригожиним. Ковальчук, напевно, повторює ці тези так голосно, що американці підслухали, що Міністерство оборони (Росії - ред.) все провалило. Але це не критика Путіна. По-моєму, це "мозок" кампанії по відбілюванню Путіна і за звинуваченням генералів", - вважає експерт.

Нагадаємо, американське видання Washington Post оприлюднило статтю, в якій йдеться про те, що серед найближчого оточення Володимира Путіна знайшлася особа, яка в останні тижні висловила незгоду безпосередньо російському президенту з приводу його ведення війни в Україні. Такою інформацією володіє розвідка США.

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