У Росії закликають не голосувати "за Зеленського" на виборах в Держдуму

Держдума РФ / © Associated Press

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У Російській Федерації провладні політики переходять до відвертого радикального шантажу виборців на тлі стрімкого падіння рейтингів керівної партії. Заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, член фракції «Единая Россия» Олег Матвейчев заявив, що кожен голос проти путінської партії на майбутніх парламентських виборах вважатиметься прямою підтримкою президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє незалежне видання The Moscow Times.

Російський депутат виставив громадянам РФ ультиматум, фактично позбавивши їх вибору в межах традиційного внутрішньополітичного поля.

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«Або Путін, або Зеленський»: абсурдна логіка російського депутата

У своїй авторській колонці для пропагандистського ресурсу «Взгляд» Олег Матвейчев прямо пов’язав результати майбутнього голосування із перебігом війни в Україні.

За версією представника Держдуми, українське керівництво нібито «мріє про поразку» кремлівської фракції, тому вибір для росіян має стати виключно бінарним.

«Перед російським виборцем, по суті, тепер простий вибір: з ким він — з Путіним чи з Зеленським? Якщо з Путіним — голосує за „Єдину Росію“. Якщо із Зеленським — голосує проти неї. Іншого не дано», — заявив заступник голови комітету з інформполітики.

Рейтинги кремлівської партії котяться вниз

Такі агресивні заяви лунають не випадково. Незалежні аналітики пов’язують радикалізацію риторики з глибокою кризою всередині провладної партії та падінням довіри населення.

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За даними державного соціологічного центру ВЦВГД, рейтинг «Единой России» стабільно знижувався з початку 2026 року і наприкінці квітня просів до критичних 27,7%. Ситуацію спробували штучно виправити: у червні соціологи змінили методику опитування, що дозволило «намалювати» незначне зростання до 32%.

Через невтішні реалії Адміністрація президента РФ була змушена піти на поступки регіонам. Як повідомляють джерела, Кремль знизив планові показники явки та результату, які раніше жорстко вимагали від місцевих чиновників (орієнтир становив 50% явки та 55% голосів за «ЕР»). Тепер планку опустили, щоб хоч якось надати процесу видимості «легітимності».

Хаос, паливна криза та усунення Медведєва

Видання «Медуза», посилаючись на власні поінформовані джерела, зазначає, що всередині «Единой России» панує повна невизначеність. Партія влади не має чіткої стратегії, а фінальні передвиборчі тези очікуються не раніше кінця липня або початку серпня.

Внутрішньопартійний хаос зумовлений загальною нестабільністю в країні. Одне з джерел прокоментувало ситуацію так: «Ніхто не знає, що буде наступного місяця — з війною, економікою… тепер додався ще й бензин».

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На тлі цього Кремль затвердив федеральний список партії з 400 кандидатів, який зазнав суттєвих та показових змін.

Уперше в історії список не очолює формальний лідер партії Дмитро Медведєв. Також до списку не увійшов глава Чечні Рамзан Кадиров.

Першу п’ятірку сформували міністр закордонних справ Сергій Лавров, мер Москви Сергій Собянін, пропагандист-«воєнкор» Євген Піддубний, уповноважена з прав дитини (підозрювана Міжнародним кримінальним судом у викраденні українських дітей) Марія Львова-Бєлова та очільник «Юнармії» Владислав Головін.

Серед кандидатів офіційно зареєстровано 76 безпосередніх учасників повномасштабного вторгнення в Україну.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков уже заздалегідь зняв інтригу, оголосивши, що Володимир Путін підтримає на виборах «відомо яку» партію. Самі ж вибори до Держдуми РФ заплановані на 18–20 вересня 2026 року і проходитимуть в умовах жорсткого ідеологічного пресингу.

Нагадаємо, перед парламентськими виборами, які відбулися в Угорщині 12 квітня, партія Віктора Орбана «Фідес» використовувала у негативному контексті образ українського президента Володимира Зеленського. На передвиборчих плакатах тодішньої угорської партії влади Зеленського зобразили разом із лідером угорської опозиції Петером Мадяром, партія якого зрештою перемогла.

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