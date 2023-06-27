У Росії закрили кримінальну справу за заколот Пригожина - ЗМІ

Федеральна служба безпеки Російської Федерації закрила кримінальну справу про збройний заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це з посиланням на ФСБ повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У спецслужбі наголосили, що "під час розслідування справи про заколот встановлено, що його учасники припинили дії, безпосередньо спрямовані на вчинення злочину".

"Під час розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту встановлено, що учасники 24 червня припинили злочинні дії", - повідомляють ЗМС.

Справа Пригожина

Пізно ввечері 23 червня Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПВК та вбили багато бойовиків. До цього він зробив низку скандальних заяв про війну РФ в Україні. Зокрема, він назвав так звану "СВО" - "бездарно спланованою операцією".

Тоді з'явилася інформація про те, що ФСБ порушила справу про заклик до збройного заколоту після заяв Пригожина. У Кремлі заявили, що "вживаються всі необхідні заходи".

Після того, як "вагнерівці" заявили про похід на Москву та захопили Ростов і Воронеж, ФСБ закликала бойовиків не виконувати накази Пригожина та затримати його. За фактом організації збройного заколоту олігархові загрожувало від 12 до 20 років ув'язнення.

Коли ватажок ПВК зупинився за 200 км від Москви, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють. Що більше - сам очільник бойовиків "поїде до Білорусі".

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